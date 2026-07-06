Le foot n'a plus le temps pour les contes de Ney

L'histoire aurait pu être belle, mais y croire n'aura pas suffi. Le Brésil sort dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde, froissés par une Norvège bien plus consistante que lui, mais voit surtout un rêve - celui de Neymar - se terminer en eau de boudin. Après tout, qui se souvient de la fin de ses rêves...

Les détails sont flous, mais l’image est très nette : un stade plein, rempli de couleurs vives, des spectateurs extatiques, un vent chaud qui caresse les mollets, un chronomètre qui s’écoule pour prolonger indéfiniment ces 90 minutes, un point de penalty, la cage face à soi, un gugus vert qui s’agite en proférant quelques inepties imbitables, et le ballon, ce ballon qu’il faut poser avec tout le soin nécessaire avant de prendre quelques pas d’élan, s’engager, marquer le pas comme d’habitude, jouer avec son vis-à-vis, et placer sa frappe à l’endroit où il n’est pas. But ! But pour le Brésil ! But de Neymar ! But en Coupe du monde !

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Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com