Cristiano Ronaldo apparaît tendu avec un journaliste

Papy gâteux ? Comme le veut la coutume, Cristiano Ronaldo s’est présenté en conférence de presse à la veille du huitième de finale du Mondial du Portugal face à l’Espagne (coup d’envoi ce lundi, 21 heures). Le capitaine est apparu passablement énervé à l’encontre d’un journaliste .

Le VRP de l’Arabie saoudite s’en est pris à Marcelo Bechler, journaliste brésilien de la chaîne TNT Sports : « Allons-y, écoutons le, celui-là, celui-là, à poser une bonne question, vu qu’il ne m’aime pas. » Et le journaliste, d’abord interloqué, de questionner à un CR7 inquisiteur : « Quelle est la chose la plus difficile dans une Coupe du Monde à 41 ans ? » Cristiano Ronaldo : « La chose la plus difficile ? Parler avec vous, qui ne m’aimez pas surtout. Toi t’en fais partie, je le sais. » …

UL pour SOFOOT.com