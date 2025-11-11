PO-Macron presse Abbas d'écarter le Hamas et de reprendre la main sur Gaza

Emmanuel Macron a une nouvelle fois plaidé mardi en faveur de la marginalisation du Hamas, appelant à un retour rapide de l'Autorité palestinienne à Gaza et à la mise en oeuvre des réformes nécessaires pour consolider un État palestinien viable, un mois après la trêve négociée sous l'égide des États-Unis.

S'exprimant au côté de son homologue palestinien Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron a affirmé mardi que la France "ne veut pas voir le Hamas se réinstaller et reprendre pour l'avenir le contrôle de la bande de Gaza", appelant à un retour rapide de l'Autorité palestinienne dans l'enclave et à son exclusion "de tout rôle dans la gouvernance".

Lors de la première visite à Paris du président palestinien Mahmoud Abbas depuis la reconnaissance par la France de l'État de Palestine en septembre, Macron a insisté sur "l'urgence de travailler au retour rapide de l'Autorité palestinienne à Gaza" et à "la mise en oeuvre de la démilitarisation et du démantèlement du Hamas".

"Aujourd'hui, la France a commémoré le 11-Novembre et célèbre ainsi la victoire et la liberté dont jouit le peuple français. Et nous espérons que notre peuple palestinien pourra un jour célébrer la fin de l'occupation, sa liberté, sa dignité et son indépendance", a souligné Mahmoud Abbas, après avoir remercié Paris d'avoir reconnu la souveraineté de la Palestine.

La visite du président de l'Autorité palestinienne intervient un mois après la trêve négociée sous l'égide du président américain Donald Trump, qui a permis la libération de tous les otages vivants détenus par le Hamas.

"Les parties doivent désormais pleinement respecter cet accord et le Hamas restituer sans délai les dépouilles des otages décédés", a déclaré Emmanuel Macron.

Pour stabiliser Gaza, Paris soutiendra "le redéploiement des forces de sécurité et de police de l'Autorité palestinienne" et "rehaussera la présence française" dans les missions européennes "avec plus d'une centaine de gendarmes". "Ce serait un échec collectif si le Hamas reprenait le contrôle", a averti le président français.

Emmanuel Macron a encouragé Abbas à "finaliser rapidement" la formation d'un comité technique palestinien pour préparer le transfert administratif de Gaza à l'Autorité palestinienne, conformément aux réformes détaillées dans le plan en vingt points présenté à New York.

Ces réformes incluent des élections "libres et démocratiques" dans l'ensemble des territoires palestiniens "y compris à Jérusalem-Est" dans l'année suivant la deuxième phase du cessez-le-feu, a dit Emmanuel Macron qui a également dénoncé "la violence des colons et l'accélération des projets de colonisation" en Cisjordanie, qualifiant toute annexion "partielle ou totale" de "ligne rouge".

Il a enfin a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 100 millions d'euros en 2025 pour Gaza, ainsi que des livraisons d'urgence de médicaments et d'équipements médicaux, tout en appelant Israël à "transférer de toute urgence les revenus douaniers dus à la Palestine" pour éviter "le risque d'insolvabilité" de l'Autorité palestinienne.

(Rédigé par Nicolas Delame)