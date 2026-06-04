Auxerre n'a plus d'entraîneur

Cette fois, ils ont fini par se décider. Restera ? Ne restera pas ? Alors que le départ de Christophe Pélissier semblait inéluctable malgré la volonté de certains de le voir rester au club, l’AJ Auxerre a officialisé la séparation avec son entraîneur ce jeudi. Maintenu lors de l’ultime journée de Ligue 1 à Lille, le club icaunais a publié un message pour remercier son tacticien, arrivé sur le banc en octobre 2022. Ce dernier quitte le club accompagné de trois anciens membres de son staff technique : Jean-Marie Stephanopoli, Olivier Lagarde et Aurélien Denotti.

🔵 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞 ⚪️ L’AJ Auxerre annonce la fin de sa collaboration avec Christophe Pelissier, ainsi qu’avec trois membres de son staff technique (Jean-Marie Stephanopoli, Olivier Lagarde et Aurélien Denotti). L’ensemble du club tient à les remercier et leur… pic.twitter.com/8PE24AwlcG…

TB pour SOFOOT.com