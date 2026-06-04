Liverpool n'a pas traîne pour remplacer Arne Slot

Un bon cherrie . Séparé d’Arne Slot depuis quelques jours, Liverpool n’a pas laissé planer le doute trop longtemps concernant son futur entraîneur. Les Reds ont effet annoncé confier leur destin entre les mains d’Andoni Iraola , ce jeudi. Après trois saisons sur le banc de Bournemouth (qu’il a guidé jusqu’à la sixième place cette saison), l’Espagnol et son football intense étaient convoités. Il aura donc pour mission de relancer une dynamique positive sur les bords de la Mersey. Le club n’a pas précisé la durée de son contrat.

We can confirm Andoni Iraola has agreed a deal to become the club’s new head coach ahead of the 2026-27 season 🤝…

TB pour SOFOOT.com