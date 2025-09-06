Plusieurs semaines d'absence pour Dembélé et Doué
Gros coup de froid dès le mois de septembre sur Paris.
Sortis sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont quitté la sélection, forfaits pour la réception de l’Islande. Selon les informations de RMC Sports, les deux attaquants parisiens manqueront même la reprise de la Ligue des champions, le 17 septembre contre l’Atalanta, puis le déplacement sur la pelouse de l’OM, quatre jours plus tard.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer