 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plusieurs matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 décalés en raison des manifestations
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 14:38

Ajouter Boursorama à vos sources

Plusieurs matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 décalés en raison des manifestations

Plusieurs matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 décalés en raison des manifestations

C’est reparti pour un tour. Comme la semaine dernière, le calendrier de Ligue 1 est un peu chamboulé en raison des manifestations qui se tiendront ce samedi un peu partout en France, pour le troisième week-end consécutif. Comme ce qui avait été pressenti, Nice-Rennes se jouera vendredi à 19h et non pas samedi à 17h15. Du côté de la Bretagne, il y aura match lundi soir entre Lorient et Brest qui devait initialement se jouer samedi. Coup d’envoi au Moustoir à 20h45.

Embed x.com…

LP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank