Plusieurs matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 décalés en raison des manifestations

C’est reparti pour un tour. Comme la semaine dernière, le calendrier de Ligue 1 est un peu chamboulé en raison des manifestations qui se tiendront ce samedi un peu partout en France, pour le troisième week-end consécutif. Comme ce qui avait été pressenti, Nice-Rennes se jouera vendredi à 19h et non pas samedi à 17h15. Du côté de la Bretagne, il y aura match lundi soir entre Lorient et Brest qui devait initialement se jouer samedi. Coup d’envoi au Moustoir à 20h45.

Embed x.com…

LP pour SOFOOT.com