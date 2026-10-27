Engluée dans la polémique Chine-Mbappé, l'émission The Bridge présente ses excuses

Il ne manquait plus qu’eux. Après avoir été les diffuseurs de l’extrait de Kylian Mbappé et posé la fameuse question amenant la réponse du Kyks à propos d’un mème le comparant directement à Mao Zedong, l’émission The Bridge s’est elle aussi soumise à l’exercice des excuses .

« Nous regrettons que cet extrait ait heurté des personnes en Chine et ailleurs dans le monde. Nous présentons nos excuses à toutes les personnes qui ont pu se sentir blessées, À Kylian, à ses partenaires et aux institutions qui ont pu être affectées dans leur relation avec la Chine et le peuple chinois » , a réagi le média de son coéquipier Aurélien Tchouaméni, à l’attention de la Chine mais aussi du principal concerné.…

TJ pour SOFOOT.com