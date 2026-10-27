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La presse chinoise se défoule sur Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 19:48

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La presse chinoise se défoule sur Kylian Mbappé

La presse chinoise se défoule sur Kylian Mbappé

Quand la polémique prend une tournure incontrôlable. En Chine, la polémique autour de Kylian Mbappé et du mème l’associant à Mao Zedong font bien évidemment parler. Pour la plupart contrôlés par le parti communiste, les médias chinois ont réagi à tout ce foutoir de deux façons : soit en allumant frontalement l’attaquant du Real Madrid, soit en faisant le choix d’enlever toute mention au capitaine de l’équipe de France, ce qu’a par exemple fait la Télévision d’État chinoise sur tous ses médias annexes.

« Mbappé inscrit un but contre son camp en Chine »

Malgré les excuses publiques de Mbappé, notamment suite au désengagement de trois sponsors chinois, cela n’a pas empêché le China Daily de s’emparer de sa meilleure plume. « Mbappé inscrit un but contre son camp en Chine » , titre le quotidien anglophone chinois, avant d’expliquer que « les personnalités du sport jouissent des privilèges liés à leur renommée mondiale, s’attirant des admirateurs et décrochant des contrats publicitaires lucratifs sur tous les continents. Pourtant, certains semblent surpris de découvrir que leur public international ne partage pas nécessairement les mêmes sensibilités historiques ou les mêmes positions politiques. »

TJ pour SOFOOT.com

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