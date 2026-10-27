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Le Real Madrid, victime collatérale du contentieux entre Mbappé et la Chine
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 18:18

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Le Real Madrid, victime collatérale du contentieux entre Mbappé et la Chine

Le Real Madrid, victime collatérale du contentieux entre Mbappé et la Chine

Un bel effet domino. Alors que Kylian Mbappé semble s’être mis à dos toute la Chine après avoir qualifié Mao Zedong de « dictateur chinois » , l’attaquant français semble avoir entraîné son club dans sa chute, comme le rapporte Marca . Alors que le réseau principal de télévision d’État (CCTV) a d’ores et déjà suspendu la diffusion des matchs de Liga impliquant le Kyks donc les Merengues , c’est bel et bien le marché du Real Madrid qui pourrait être directement impacté.

Bisbille is not business

Certains des forums de football chinois les plus connus, tels que Dongqiudi, ont dès aujourd’hui lancé des campagnes de rejet concernant les achats de produits officiels liés à Mbappé , et la plateforme RedNote, avec qui il collaborait et avait effectué des campagnes publicitaires, a déjà commencé à retirer de la vente tous ses contenus liés au capitaine des Bleus. L’occasion de rappeler que le marché chinois représente entre 10 et 15 % des ventes du club et que le maillot du Kyks est le plus vendu au pays.…

AP pour SOFOOT.com

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