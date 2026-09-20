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Plusieurs cabinets d’avocats et un intermédiaire perquisitionnés dans l'affaire LFP-CVC
information fournie par So Foot 20/09/2026 à 17:04
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Plusieurs cabinets d’avocats et un intermédiaire perquisitionnés dans l'affaire LFP-CVC

Plusieurs cabinets d’avocats et un intermédiaire perquisitionnés dans l'affaire LFP-CVC

Inspecteur Gadget peut se rhabiller. Selon les informations de L’Equipe , plusieurs cabinets d’avocats et un intermédiaire surnommé le « roi du manpack » ont été perquisitionnés dans le cadre de l’enquête sur l ’accord signé en 2022 entre la LFP et la CVC , après le siège de la Ligue, les bureaux du fonds d’investissement et le domicile de Vincent Labrune. Le Parquet national financier enquête notamment pour détournement de fonds publics, corruption et prise illégale d’intérêts : une belle triplette pour commencer la saison.

CVC avait injecté 1,5 milliard d’euros dans le football français en échange de 13 % des revenus futurs de LFP Media. Dans le grand banquet organisé autour de l’opération, 37,5 bâtons ont été distribués en honoraires et rémunérations, dont 8,5 aux dirigeants de la Ligue. Vincent Labrune a ainsi touché un bonus de trois briques , tandis que son ancien directeur général Arnaud Rouger a récupéré un million.…

SW pour SOFOOT.com

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