 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plusieurs anciens footballeurs anglais se donnent rendez-vous sur le ring
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 16:24

Plusieurs anciens footballeurs anglais se donnent rendez-vous sur le ring

Plusieurs anciens footballeurs anglais se donnent rendez-vous sur le ring

Box to box , mais pas avec un ballon.

Oubliez les stades, les crampons et les dribbles. Selon le Sun , David Bentley, ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Tottenham, et Jody Morris, ancien de Chelsea, ont décidé de régler leurs comptes… avec les poings. Oui, vous avez bien lu : les ex-footballeurs troquent leurs crampons pour des gants de boxe et vont s’affronter lors d’une soirée caritative à Mayfair, le 18 octobre.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Tunisie empoche son ticket pour la Coupe du monde
    La Tunisie empoche son ticket pour la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 08.09.2025 17:42 

    Yalla ! Ce lundi après-midi, les Tunisiens se déplaçaient en Guinée Équatoriale dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde. Sous la météo humide de Malabo, les Aigles de Carthage se sont imposés au bout du bout du temps additionnel suite à une contre-attaque ... Lire la suite

  • Mbappé pourrait égaler Zidane ce mardi
    Mbappé pourrait égaler Zidane ce mardi
    information fournie par So Foot 08.09.2025 17:34 

    Coup de tête ou pas, l’histoire retiendra. Depuis qu’il a récupéré le brassard des Bleus en septembre 2022, Kylian Mbappé n’a jamais semblé aussi proche de le perdre. Avec une cote de popularité qui dégringole, le costume de capitaine commence à peser lourd. Mais ... Lire la suite

  • L’ancien Marseillais Cengiz Ünder découvre un nouveau club en Turquie
    L’ancien Marseillais Cengiz Ünder découvre un nouveau club en Turquie
    information fournie par So Foot 08.09.2025 17:03 

    Le voyage ne sera pas très long. Cengiz Ünder a rejoint Beşiktaş dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, associé à une option d’achat de 6 millions d’euros. Le Turc, passé par l ’Olympique de Marseille entre 2021 et 2023, n’était plus qu’un remplaçant ... Lire la suite

  • Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse
    Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:05 

    Le roi Charles III et la reine Camilla ont assisté aux jeux des Highlands d'Écosse à Braemar, où les concurrents lancent des poids, soulèvent d’énormes rondins, s’affrontent lors de concours de tirs à la corde et participent à des courses en sac.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank