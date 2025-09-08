Plusieurs anciens footballeurs anglais se donnent rendez-vous sur le ring

Box to box , mais pas avec un ballon.

Oubliez les stades, les crampons et les dribbles. Selon le Sun , David Bentley, ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Tottenham, et Jody Morris, ancien de Chelsea, ont décidé de régler leurs comptes… avec les poings. Oui, vous avez bien lu : les ex-footballeurs troquent leurs crampons pour des gants de boxe et vont s’affronter lors d’une soirée caritative à Mayfair, le 18 octobre. …

SF pour SOFOOT.com