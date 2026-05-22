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Plusieurs absents de marque dans la liste de Thomas Tuchel
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 11:50

Plusieurs absents de marque dans la liste de Thomas Tuchel

Plusieurs absents de marque dans la liste de Thomas Tuchel

Pas la tasse de thé de Tuchel. Le roi d’Angleterre, Thomas Tuchel, a annoncé ce vendredi la liste des joueurs qui prendront le départ depuis Heathrow pour disputer le Mondial avec les Three Lions . Non pas un, deux, trois, mais quatre joueurs majeurs de ces dernières années resteront devant l’embarcadère et suivront la Coupe du monde depuis leurs écrans de télévision. En effet, l’Allemand a décidé de se priver de Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold , privilégiant des joueurs plus en forme ou davantage au service du collectif. Outre ces principales absences, d’autres noms manquent à l’appel : Luke Shaw, Morgan Gibbs-White et Lewis Hall notamment.

It’s official. Your #ThreeLions players heading to the @FIFAWorldCup! 🏆 pic.twitter.com/lqsDBYSP4X…

TC pour SOFOOT.com

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