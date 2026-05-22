Plusieurs absents de marque dans la liste de Thomas Tuchel

Pas la tasse de thé de Tuchel. Le roi d’Angleterre, Thomas Tuchel, a annoncé ce vendredi la liste des joueurs qui prendront le départ depuis Heathrow pour disputer le Mondial avec les Three Lions . Non pas un, deux, trois, mais quatre joueurs majeurs de ces dernières années resteront devant l’embarcadère et suivront la Coupe du monde depuis leurs écrans de télévision. En effet, l’Allemand a décidé de se priver de Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold , privilégiant des joueurs plus en forme ou davantage au service du collectif. Outre ces principales absences, d’autres noms manquent à l’appel : Luke Shaw, Morgan Gibbs-White et Lewis Hall notamment.

It’s official. Your #ThreeLions players heading to the @FIFAWorldCup! 🏆 pic.twitter.com/lqsDBYSP4X…

TC pour SOFOOT.com