Plus de télétravail, vitesse réduite sur autoroute ou circulation alternée... : les recommandations de l'AIE pour encaisser le choc pétrolier de la guerre en Iran

"En l'absence d'une résolution rapide" du conflit, "les impacts sur les marchés de l'énergie et sur les économies sont prêts à devenir de plus en plus sévères", selon l'Agence internationale de l'énergie.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Face à la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), chargée d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie, a publié vendredi 20 mars une liste de dix propositions visant à réduire la consommation d'hydrocarbures.

Les autorités, les entreprises et même les ménages peuvent jouer un rôle pour réduire la demande en hydrocarbures, et ainsi "alléger les impacts économiques pour les consommateurs" des perturbations de l'approvisionnement en pétrole liées à la guerre au Moyen-Orient, explique l'organisation dans un rapport. "Une vaste application" des 10 mesures préconisées, "quand elle est possible, pourrait amplifier" l'impact de ces mesures "et aider à alléger le choc" causé par le blocage du détroit d'Ormuz et la guerre au Moyen-Orient de manière plus générale.

La première piste susceptible de réduire la consommation de carburant, et donc de pétrole, c'est le télétravail , relève l'AIE, qui suggère ensuite de diminuer d'au moins 10 km/h la vitesse sur autoroute , et de pousser à l'utilisation des transports en commun .

Autre idée : la circulation alternée dans les grandes villes , qui doit aider à réduire les embouteillages et donc une circulation plus gourmande en carburant.

Moins de voyages d'affaires

L'AIE encourage aussi le covoiturage , une conduite "efficace", éviter le recours au GPL pour les transports, ou encore la réduction de l'utilisation de l'avion.

En particulier, " réduire les voyages d'affaires peut rapidement alléger la pression sur les marchés du carburant aérien", dit l'AIE.

L'organisation appelle enfin à cuisiner à l'électricité plutôt qu'au gaz quand cela est possible, et suggère à l'industrie d'optimiser sa consommation d'hydrocarbures.

Ces mesures "ont fait la preuve de leur efficacité dans différents contextes", plaide le directeur exécutif de l'organisation, Fatih Birol, qui observe qu'"en l'absence d'une résolution rapide" du conflit, "les impacts sur les marchés de l'énergie et sur les économies sont prêts à devenir de plus en plus sévères".

L'organisation avait décidé mi-mars le principe d' un déstockage de quelque 400 millions de barils de pétrole pour amortir la flambée des prix née de la guerre au Moyen-Orient. Il s'agit du sixième déblocage de stocks stratégiques de l'histoire de l'institution, créée il y a plus de 50 ans, et le plus important jamais décidé.

L'AIE a indiqué jeudi soir que ses pays membres avaient commencé à mettre sur le marché ces stocks stratégiques qu'ils s'étaient engagés à débloquer.