Plus de dix ans de prison requis contre Rafa Mir, accusé de viol et de coups et blessures
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 15:00

Avant-centre espagnol d’Elche, Rafa Mir fait l’objet d’une enquête pour viol depuis septembre 2024. Ce vendredi, le ministère public espagnol a requis à l’encontre du joueur neuf ans de prison ferme pour agression sexuelle aggravée, ainsi que 18 mois supplémentaires pour coup et blessures.

Comme le rapporte le quotidien régional Las Provincias , les faits se seraient déroulés au domicile de l’attaquant, dans la nuit du 31 août au 1 er septembre 2024, après un match de Valence, club où il évoluait alors. La victime, une jeune femme de 21 ans rencontrée dans une discothèque plus tôt dans la soirée, aurait subi deux pénétrations digitales non consenties. Un récit qu’elle a toujours maintenu auprès des enquêteurs.…

