information fournie par So Foot • 02/04/2025 à 16:20

Plus de 40 000 personnes au stade pour un match de Youth League entre Trabzonspor et l’Inter Milan !

Plus de 40 000 personnes au stade pour un match de Youth League entre Trabzonspor et l’Inter Milan !

Toujours au rendez-vous.

Les supporters turcs font partie des plus bouillants d’Europe, et cela s’est encore vérifié ce mardi soir ! À l’occasion du quart de finale aller de la Youth League entre Trabzonspor et l’Inter Milan, le record d’affluence de la compétition a été battu au stade Senol Güne de Trabzon.…

QT pour SOFOOT.com