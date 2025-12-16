Flamengo, pour refaire danser le Brésil

En finale de Coupe intercontinentale, le Paris Saint-Germain affronte Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores. Sous les ordres de Filipe Luís, les Cariocas ont réalisé une année 2025 pratiquement parfaite et rêvent de surprendre les Franciliens pour redonner un peu de gloire au football brésilien à l’échelle mondiale.

Il est évident que la Coupe intercontinentale n’est plus ce qu’elle était. Ce duel entre le vainqueur de la C1 européenne et celui de la Copa Libertadores a offert bon nombre d’affrontements passionnants entre 1960 et 2004, avec un bilan équilibré au moment de tirer le rideau : 22 victoires pour la zone CONMEBOL, 21 pour l’UEFA. Le format de la compétition s’est travesti au tournant des années 2000 en devenant la Coupe du monde des clubs, avec une ouverture aux autres confédérations de la planète au moment même où l’Europe larguait définitivement l’Amérique du Sud. L’appellation de Coupe intercontinentale est finalement ressortie des cartons l’an passé à la suite de la création du nouveau format du Mondial des clubs.

Si cette dernière compétition nous aura laissé bien peu de souvenirs marquants et aura essoré un peu plus les joueurs, elle aura au moins permis aux clubs brésiliens de redorer quelque peu leur image auprès du public européen en parvenant par moments à bousculer les géants du Vieux Continent et leurs certitudes. En phase de groupes, Botafogo était ainsi parvenu à faire tomber le Paris Saint-Germain (0-1), Fluminense s’était frayé un chemin jusqu’en demi-finales, tandis que Flamengo s’était offert le scalp de Chelsea (3-1), futur vainqueur du trophée. Ce mercredi, ce même Flamengo retrouve le PSG en finale de la Coupe intercontinentale à Doha. L’occasion de prouver, même si cette affiche est plus symbolique que sportive, que le football brésilien n’est pas mort.…

Par François Linden pour SOFOOT.com