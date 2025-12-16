On y voit plus clair (façon de parler) sur la diffusion de la Coupe de France
L’horizon s’éclaircit.
Alors que le contrat de diffusion de France TV et beIN Sports entre dans sa dernière année, les tractations s’accélèrent pour la diffusion des prochaines éditions de la Coupe de France . Si l’appel d’offre de la FFF n’avait jusqu’ici pas trouvé preneur, beIN Sports serait désormais sur le point de reconduire son contrat , selon les informations de L’Équipe .…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
