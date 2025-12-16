 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruno Fernandes allume la direction de Manchester United
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 17:53

Bruno Fernandes allume la direction de Manchester United

Bruno Fernandes allume la direction de Manchester United

Il est tout rouge quand il s’énerve, ce diable.

Bruno Fernandes a marqué un sublime coup franc direct contre Bournemouth, lundi, mais Manchester United n’a pas gagné (4-4). Soit l’histoire de la vie du portugais depuis qu’il a signé chez les Red Devils en 2020. Mais le maître à jouer commence à en avoir marre et il l’a fait savoir lors d’une interview pour la chaîne Canal 11, diffusé dans la foulée de la rencontre.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank