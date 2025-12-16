Bruno Fernandes allume la direction de Manchester United
Il est tout rouge quand il s’énerve, ce diable.
Bruno Fernandes a marqué un sublime coup franc direct contre Bournemouth, lundi, mais Manchester United n’a pas gagné (4-4). Soit l’histoire de la vie du portugais depuis qu’il a signé chez les Red Devils en 2020. Mais le maître à jouer commence à en avoir marre et il l’a fait savoir lors d’une interview pour la chaîne Canal 11, diffusé dans la foulée de la rencontre.…
EL pour SOFOOT.com
