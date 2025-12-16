Luis Enrique : « Je ne voulais pas jouer Flamengo »

Vamos por el sexto.

À la veille de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo (mercredi, 18h), Luis Enrique a donné le ton en conférence de presse au Qatar. L’entraîneur du PSG assume l’enjeu historique, « on a une chance d’écrire l’histoire du club » , tout en rappelant la difficulté du rendez-vous. « C’est une finale, chaque action peut être décisive » , insiste l’Espagnol, qui vise un sixième trophée sur la saison 2024-2025 (extended version). Côté effectif, Achraf Hakimi est forfait, tandis que Marquinhos « est prêt » , même si sa titularisation sera décidée après l’entraînement.…

MH pour SOFOOT.com