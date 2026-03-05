Plus de 20 000 Israéliens sont rentrés depuis le début de la guerre aérienne avec l'Iran, 120 000 cherchent à rentrer - ministère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus de 20 000 Israéliens sont rentrés dans le pays depuis le début de la guerre aérienne avec l'Iran, qui a commencé samedi dernier, a déclaré jeudi le ministère des Transports.

Israël a commencé à ouvrir son espace aérien jeudi et a autorisé une poignée de vols à atterrir à l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel Aviv.

Le ministère a déclaré que 120 000 Israéliens se trouvant actuellement à l'étranger souhaitent rentrer en Israël et que l'opération de rapatriement prendrait probablement de sept à dix jours.

Il a ajouté qu'il s'efforçait d'élargir les possibilités d'arrivée et de départ d'Israël par voie aérienne, terrestre et maritime