Plus d'un million de billets vendus pour la Coupe du Monde 2026
Ça fait beaucoup là, non ?
Alors que les Eliminatoires commencent à rendre petit à petit leur verdict, Visa annonce que plus d’un million de billets ont été vendu à l’issue de la phase de préventes qui avaient été ouvertes à la mi-septembre.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
