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Plus d’un million d'euros saisi chez le patron des ultras de Galatasaray
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 12:51
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Plus d’un million d'euros saisi chez le patron des ultras de Galatasaray

Plus d’un million d'euros saisi chez le patron des ultras de Galatasaray

Ils sont repartis avec bien plus que les trois points. Sebahattin Şirin, leader des ultrAslan, principal groupe de supporters de Galatasaray , a été interpellé dimanche avant de voir son domicile fouillé pendant plus de huit heures par la police turque selon l’AFP.

Et les autorités ne sont pas reparties les mains vides : plus de 840 000 euros en liquide, ainsi que de l’or, des bijoux et d’autres devises d’une valeur supérieure à 300 000 euros ont été saisis. Un pistolet, des munitions et quatre gilets pare-balles ont également été retrouvés. Şirin est notamment visé pour des soupçons de revente de billets au marché noir, de troubles à l’ordre public dans les enceintes sportives et de « diffusion publique d’informations trompeuses ».

MJ pour SOFOOT.com

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