 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pluie de sanctions en Ligue 1 après la commission de discipline
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 09:12

Pluie de sanctions en Ligue 1 après la commission de discipline

Pluie de sanctions en Ligue 1 après la commission de discipline

Après la pluie, on espère le beau temps.

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a distribué les mauvais points aux frondeurs du week-end dernier. Expulsé en fin de rencontre face au PSG, dans le match que les Lyonnais ont vu d’un mauvais œil,(2-3), Nicolas Tagliafico sera absent pour le prochain match, tout comme le Monégasque Folarin Balogun . Côté joueurs toujours, le Lillois Calvin Verdonk écope de deux matchs fermes de suspension après son exclusion lors de la défaite à Strasbourg (2-0). Un match surtout marqué par le comportement déplacé des supporters du LOSC, mais aussi celui du coach du RCSA, Liam Rosenior, qui sera en tribune pour la prochaine journée.

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • On connait le stade qui accueillera la finale de l’Euro 2028
    On connait le stade qui accueillera la finale de l’Euro 2028
    information fournie par So Foot 13.11.2025 09:40 

    Accrochez-vous, on est sur de l’original. Une fois la Coupe du monde 2026 arrivée à son terme l’été prochain, tous les regards seront fixés sur la prochaine échéance : l’Euro 2028, au Royaume-Uni et en Irlande. Ce mercredi, l’UEFA a annoncé que c’est le mythique ... Lire la suite

  • Prono France-Ukraine : analyse, cotes et pronos du match
    Prono France-Ukraine : analyse, cotes et pronos du match
    information fournie par So Foot 13.11.2025 07:37 

    L’équipe de France a l’occasion de valider officiellement son billet pour la Coupe du monde, ce jeudi au Parc des Princes. Pour cela, il faudra battre l’Ukraine, déjà dépassée en septembre dernier par la fougue de Michael Olise et consorts. ➡️ Pariez sur les qualifications ... Lire la suite

  • Kylian Mbappe tente de déborder la défense ukrainienne lors du match aller des qualifications au Mondial-2026, le 5 septembre 2025 à Wroclaw, en Pologne ( AFP / FRANCK FIFE )
    Mondial-2026: les Bleus à une victoire de l'Amérique
    information fournie par AFP 13.11.2025 07:27 

    L'équipe de France n'est plus qu'à un pas d'une qualification pour le Mondial-2026, un succès contre l'Ukraine, jeudi au Parc des Princes, étant suffisant pour valider son ticket pour la phase finale, la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Le dénouement ... Lire la suite

  • Les Bleus reçoivent l'Ukraine avec la qualification pour le Mondial en tête
    Les Bleus reçoivent l'Ukraine avec la qualification pour le Mondial en tête
    information fournie par France 24 13.11.2025 07:13 

    L’équipe de France affronte l’Ukraine jeudi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. En cas de victoire, les Bleus décrocheront leur ticket pour le Mondial disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La rencontre se déroulera dans un contexte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank