Pluie de sanctions en Ligue 1 après la commission de discipline

Après la pluie, on espère le beau temps.

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a distribué les mauvais points aux frondeurs du week-end dernier. Expulsé en fin de rencontre face au PSG, dans le match que les Lyonnais ont vu d’un mauvais œil,(2-3), Nicolas Tagliafico sera absent pour le prochain match, tout comme le Monégasque Folarin Balogun . Côté joueurs toujours, le Lillois Calvin Verdonk écope de deux matchs fermes de suspension après son exclusion lors de la défaite à Strasbourg (2-0). Un match surtout marqué par le comportement déplacé des supporters du LOSC, mais aussi celui du coach du RCSA, Liam Rosenior, qui sera en tribune pour la prochaine journée. …

CDB pour SOFOOT.com