Platini taille un short à Infantino, son ancien adjoint

Pour avoir des nouvelles de la FIFA, venez en MP. Invité de l’After Foot de RMC, l’ancien numéro 10 des Bleus Michel Platini a fait le point sur sa relation avec Gianni Infantino, qu’il a côtoyé dans les couloirs de l’UEFA, à Nyon. Parti de l’instance en 2015, le Français de 70 ans est de plus en plus critique envers son ancien bras droit, soupçonnant l’ancien roi des tirages au sort d’avoir interféré quand Platoche voulait devenir président de la FIFA.

Accusé d’escroquerie, Michel Platini et Sepp Blatter, l’ancien boss de la FIFA, ont été définitivement acquittés dans cette affaire, alors que la sanction inaugurale le condamnait à huit ans de suspension de toute activité liée au foot. « Je pense qu’il [Infantino] a profité de mes problèmes, a raconté Platoche à l’After Footn mais je ne pense pas qu’il m’ait fait du mal. » Ce qui ne l’a pas empêché de développer : « J’ai déjà dit que Gianni Infantino était un très bon secrétaire général, un numéro 2, mais pas un bon numéro 1 » a notamment raconté l’ancien président de l’instance, reprenant les mêmes termes qu’en janvier, lors d’une interview donnée au Guardian .…

UL pour SOFOOT.com