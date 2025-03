information fournie par So Foot • 25/03/2025 à 15:50

Platini et Blatter : la tournée des patrons

Platini et Blatter : la tournée des patrons

Enième épisode d’un procès qui a empoisonné la vie de la FIFA, Michel Platini et Sepp Blatter ont de nouveau été acquittés à Muttenz en Suisse. Le pire dans cette affaire ne réside certainement pas dans la dimension juridique, mais dans ce qu’elle a révélé du mode de fonctionnement de la FIFA et de la mentalité de ses dirigeants.

C’est l’histoire de Michel Platini (69 ans), qui s’est rappelé subitement en 2011 que la FIFA lui devait 2 millions de francs suisses (1,8 million d’euros), une promesse orale de son ami Sepp Blatter, président de l’institution, pour des conseils prodigués entre 1998 et 2002. Cette somme s’ajoutait au contrat déjà réglé, prévoyant pour cette même période une rémunération annuelle de 300 000 francs suisses. Michel Platini est sûrement et simplement un peu étourdi, et après tout, l’argent, quelle que soit la somme, compte si peu à ses yeux. Heureusement Sepp Blatter était un homme de parole…

Je sais que pour mes ennemis, c’était le temps qui était important. Ils s’en foutent des 2 millions : c’est le temps. Ils m’écartaient pendant 10 ans.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com