PJM propose un plan visant à acheter davantage d'électricité pour les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues de la proposition de PJM auprès des autorités de régulation)

* PJM cherche à combler un déficit de fiabilité d’environ 6,8 gigawatts à la suite de la récente vente aux enchères de capacité

* La récente vente aux enchères de capacité organisée par PJM a atteint le plafond de 325 dollars par mégawatt-jour

* PJM propose la création d'un registre pour les centres de données et autres très gros consommateurs d'énergie

par Tim McLaughlin

PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau américain, a proposé jeudi aux autorités fédérales de régulation un plan de secours visant à acquérir davantage de capacité de production d’électricité afin d’éviter les coupures de courant liées à la forte augmentation des besoins en électricité des centres de données.

PJM, qui gère l’approvisionnement en électricité de 67 millions de personnes sur un territoire s’étendant de Washington, D.C. à Chicago, a déposé cette proposition auprès de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC), qui devra approuver toute mesure prise par l’opérateur du réseau. Cette proposition met en évidence une tension croissante entre l’expansion rapide des centres de données et la capacité du réseau électrique national à suivre le rythme. Si PJM ne parvient pas à combler son déficit d’approvisionnement, des millions de particuliers et d’entreprises risquent de subir une recrudescence des coupures de courant, et le coût des nouvelles capacités de production pourrait être répercuté sur les consommateurs qui n’ont aucun lien avec le secteur des centres de données. Lors de la récente vente aux enchères de capacité organisée par PJM, les prix de l’électricité ont atteint le plafond fixé à 325 dollars par mégawatt-jour. Malgré ces prix élevés, destinés à encourager la construction de nouvelles centrales électriques, PJM n’a pas réussi à atteindre son objectif de fiabilité, avec un déficit d’environ 6,8 gigawatts par rapport à la demande prévue — un déficit qui accroît le risque de coupures de courant sur le réseau. Le plan d’approvisionnement proposé par PJM, dont les résultats seront dévoilés en décembre, viserait à combler cet écart.

Les détracteurs de la proposition de PJM affirment que l’opérateur du réseau n’a pas réussi à attirer les milliards de dollars nécessaires à la mise en place de nouvelles ressources de production pour répondre à la demande énergétique croissante des centres de données.

« La proposition de PJM à la FERC vise à résoudre les problèmes créés par des États qui se sont volontairement et sciemment rendus dépendants du marché de gros de PJM pour satisfaire leurs besoins énergétiques », a déclaré Don Mosier, directeur général de l’East Kentucky Power Cooperative, qui dessert 1,2 million de particuliers et d’entreprises. Les remarques de M. Mosier figurent dans une lettre adressée le 6 août au ministère américain de l’Énergie. PJM a indiqué que ses propositions visaient à protéger les clients résidentiels contre une hausse des prix de l’énergie due à l’expansion des centres de données.

PJM a également proposé la création d’un registre pour les centres de données et autres très gros consommateurs d’énergie, qui permettrait de suivre l’emplacement et la consommation d’électricité de ces installations. Pour les centres de données qui ne produisent pas leur propre électricité, PJM propose de couper temporairement l’alimentation électrique de ces sites en cas de surcharge extrême du réseau, afin d’éviter des coupures de courant tournantes. Elle ne dispose toutefois pas actuellement del’autorité nécessaire pour restreindre l’alimentation de ces sites et aurait besoin de la coopération des gouvernements des différents États, a précisé PJM.

La croissance rapide des centres de données devient un casse-tête politique sur le territoire de PJM, notamment en Virginie, qui abrite la plus grande concentration de centres de données au monde. Un nombre croissant d’habitants craignent de devoir supporter les coûts croissants liés à l’alimentation électrique de ces complexes, qu’ils jugent bruyants et envahissants.