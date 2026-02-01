Pise vire un champion du monde

Et ce qui devait arriver arriva. À la tête de Pise, englué dans la zone de relégation de Serie A avec une seule victoire en 23 journées pour onze nuls (personne ne fait mieux) et onze défaites, Alberto Gilardino vient d’être démis de ses fonctions . Ce dimanche, le club italien l’a en effet officialisé dans un communiqué de presse.

L’entraîneur était arrivé en juillet 2025, mais n’a jamais réussi à obtenir des résultats réguliers. Son équipe a notamment galéré sur le plan offensif, avec seulement dix-neuf buts inscrits. Un comble pour un ancien avant-centre, champion du monde avec l’Italie en 2006 !…

FC pour SOFOOT.com