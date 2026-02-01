 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pise vire un champion du monde
information fournie par So Foot 01/02/2026 à 09:21

Pise vire un champion du monde

Pise vire un champion du monde

Et ce qui devait arriver arriva. À la tête de Pise, englué dans la zone de relégation de Serie A avec une seule victoire en 23 journées pour onze nuls (personne ne fait mieux) et onze défaites, Alberto Gilardino vient d’être démis de ses fonctions . Ce dimanche, le club italien l’a en effet officialisé dans un communiqué de presse.

L’entraîneur était arrivé en juillet 2025, mais n’a jamais réussi à obtenir des résultats réguliers. Son équipe a notamment galéré sur le plan offensif, avec seulement dix-neuf buts inscrits. Un comble pour un ancien avant-centre, champion du monde avec l’Italie en 2006 !…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Elena Rybakina s'impose contre Aryna Sabalenka et remporte l'Open d'Australie
    Elena Rybakina s'impose contre Aryna Sabalenka et remporte l'Open d'Australie
    information fournie par France 24 01.02.2026 11:38 

    Elena Rybakina a remporté l'Open d'Australie en battant la numéro un mondiale Aryna Sabalenka en trois sets (6-4, 4-6, 6-4). Il s'agit du deuxième titre en Grand Chelem de la Kazakhstanaise, son premier depuis 2022.

  • Grande (et fâcheuse) première pour André-Pierre Gignac
    Grande (et fâcheuse) première pour André-Pierre Gignac
    information fournie par So Foot 01.02.2026 10:55 

    40 ans qu’il y échappait. Ou plutôt 22 années environ, puisque ses débuts en professionnel datent de 2004 : tout au long de son immense carrière, André-Pierre Gignac n’avait jamais été expulsé. Jusqu’à ce dimanche 1 er février 2026 , et un match opposant Léon aux ... Lire la suite

  • Marseille premier de Ligue 1 si...
    Marseille premier de Ligue 1 si...
    information fournie par So Foot 01.02.2026 10:37 

    Et l’Olympique de Marseille craqua, une nouvelle fois… Alors qu’ils menaient de deux buts sur la pelouse du Paris FC lors de la vingtième journée de Ligue 1, les Phocéens ont finalement concédé le nul en encaissant notamment une réalisation dans le temps additionnel. ... Lire la suite

  • Des skieurs dans un centre de ski indoor à Lørenskog, près d'Oslo, le 5 janvier 2026 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )
    La passion norvégienne pour le ski à l'épreuve du changement climatique
    information fournie par AFP 01.02.2026 10:34 

    Débutants ou chevronnés, ils dévalent une piste bordée de quatre murs et un toit. On a beau être en plein hiver et sous des latitudes septentrionales: faute de neige, c'est dans un centre de ski indoor que des Norvégiens s'adonnent à leur passion à Lørenskog, près ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank