Marseille premier de Ligue 1 si...

Et l’Olympique de Marseille craqua, une nouvelle fois… Alors qu’ils menaient de deux buts sur la pelouse du Paris FC lors de la vingtième journée de Ligue 1, les Phocéens ont finalement concédé le nul en encaissant notamment une réalisation dans le temps additionnel. Ce gâchis, dû aux faiblesses mentales des joueurs et de l’entraîneur, ne cesse de se répéter.

Classement @Ligue1 à la 90e minute cette saison : 1- OM – 44 points (+26) 2- RC Lens – 44 points (+16) 3- Paris SG – 41 points 4- OL – 37 points Classement @Ligue1 cette saison : 1- RC Lens – 46 points 2- Paris SG- 45 points 3- OM- 39 points 4- OL - 36 points #PFCOM…

FC pour SOFOOT.com