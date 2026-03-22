Pise passe à travers contre Côme

Côme 5-0 Pise

But : Diao (7e), Anastasios Douvikas 29 e ), Baturina (48e), Paz (75e), Peronne (81e)

Le dimanche football commence par une entrée délicieuse. Engagé dans la course à la Ligue des champions cette saison, Côme s’est offert un festin à l’heure du déjeuner contre Pise. Dès le début du match, les bons derniers de Série A sont complètement à l’ouest et concèdent l’ouverture du score d’Assane Diao suite à une perte de balle au milieu de terrain (1-0, 7 e ) . 22 minutes plus tard, l’international sénégalais se transforme en passeur et sert Anastasios Douvikas, auteur de son onzième but cette saison (2-0, 29 e ) …

MBC pour SOFOOT.com