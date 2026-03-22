Le Paris FC fait un grand pas vers le maintien en battant Le Havre

Paris FC 3-1 Le Havre

Buts : Immobile (29ᵉ), Seko (csc, 33ᵉ) et Gory (86 e ) pour le PFC // Ndiaye (61ᵉ) pour le HAC // Carton rouge : Matondo (55 e )

Spoiler : oui, Immobile a enfin marqué ! Dans un duel important pour la lutte au maintien, le Paris FC a fait le job face au Havre ce dimanche à Jean-Bouin (3-1). Lancé par le premier but en Ligue 1 de Ciro Immobile (1-0, 29ᵉ) , suite à une très belle déviation de la tête de Diego Coppola, les hommes d’Antoine Kombouaré ont fait le break dans la foulée grâce à un but contre son camp d’Ayumu Seko (2-0, 33ᵉ) , sur une reprise de Pierre Lees-Melou. Déchaîné, le PFC a même l’occasion du 3-0 avant la fin du premier acte mais Immobile, intenable, trouve la barre (45ᵉ+5).…

TM pour SOFOOT.com