Manchester City dompte Arsenal et soulève la League Cup
Favori avant cette finale de League Cup, Arsenal, méconnaissable, n'a pas fait le poids contre Manchester City qui soulève pour la neuvième fois ce trophée. Portés par un doublé d'O'Reilly, les hommes de Guardiola, largués par leur adversaire du soir en Premier League, ont d'ores et déjà sauvé leur saison.
Arsenal 0-2 Manchester City
Buts : O’Reilly (60ᵉ, 64ᵉ) pour les Citizens
L’affiche de rêve en finale de League Cup entre Arsenal et Manchester City a largement tourné à l’avantage des Citizens ce dimanche à Wembley (0-2). Si le début de rencontre est canon, avec un triple arrêt magnifique de James Trafford sur Kai Havertz puis à deux reprises sur Bukayo Saka (7ᵉ), les deux équipes se neutralisent ensuite durant une grande partie du premier acte. Pour preuve, il faut attendre un éclair d’Antoine Semenyo pour voir Erling Haaland inquiéter pour la première fois Kepa de la tête à la 44ᵉ minute.…
Par Thomas Morlec pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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