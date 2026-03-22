Après les festivités, Rennes s'endort contre Metz

Rennes 0-0 Metz

La fête, c’est les autres. Une semaine après avoir perdu contre Lille pour la première partie de sa fête d’anniversaire, le Stade rennais a ronronné contre le dernier, Metz (0-0), ratant l’occasion de retrouver le top 6. Le week-end avait été parfait jusqu’à cette rencontre triste, avec la centaine de têtes connues (re)venues pour souffler les bougies (Nonda, Gourcuff, Tait, Hunou, Lama, Wiltord et bien d’autres). Devant tous ces anciens et après avoir découvert un tifo splendide étalé sur trois tribunes pour raconter 125 ans d’histoire, l’équipe de Franck Haise n’a pas franchement réussi à faire en sorte que ce match reste un souvenir impérissable. Toujours dans leur nouvelle tunique grenat, rappelant les couleurs habituelles de leur adversaire du jour, les Rennais auraient dû mettre plus de rythme, de mouvements et de vitesse dans leurs passes pour régaler l’assistance.

Un gâteau sans bougies

Pape Mamadou Sy, préféré à Jonathan Fischer dans les cages messines, s’est dit que c’était une belle journée pour se montrer infranchissable. Ses arrêts n’ont pas été spectaculaires, mais il fallait repousser les tirs de Valentin Rongier et le coup franc de Sebastian Szymański. Le géant sénégalais aurait peut-être pu provoquer un penalty malheureux sur un contact avec Ludovic Blas, sauf que l’arbitre n’a pas bronché et que les locaux ont continué de se montrer bien trop tendres pour inquiéter la lanterne rouge qui n’était pas non plus venue en victime pour ce fest noz .…

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com