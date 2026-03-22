Olivier Giroud et le LOSC refroidissent l'OM

Mené à la pause, le LOSC a renversé les débats face à l'OM et s'est offert une victoire de prestige au Vélodrome, ce dimanche (1-2). Une fois de plus, Olivier Giroud s'est mué en sauveur.

Marseille 1-2 Lille

Buts : Nwaneri (43 e ) pour l’OM // Meunier (49 e ) et Giroud (87 e ) pour le LOSC

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Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com