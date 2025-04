Pietro Marinoni, l’arbitre italien au cœur du scandale

Pietro Marinoni n’était pas qu’un simple arbitre semi-pro en Serie D. En parallèle, le Lombard était un pion essentiel dans l’affaire des « Scommesse », une sorte de passerelle entre les joueurs de Serie A et un réseau mafieux de bookmakers. Entre magouilles sur Telegram, joueurs accros au jeux d’argent et fausses factures en bijouterie milanaise, le football transalpin replonge dans une zone grise où le hors-jeu ne se siffle plus.

C’est certainement la plus grosse affaire qui a bousculé le football italien ces dernières années. Pour les non-initiés, rappel des faits : en octobre 2023, le parquet de Turin (cette affaire sera ensuite transférée au parquet de Milan) annonce avoir mis la main sur un important réseau de paris sportifs illégaux, où certains internationaux italiens seraient directement impliqués. Deux noms ressortent alors : Sandro Tonali et Nicolò Fagioli (Zaniolo sera également auditionné, mais aucune sanction ne sera prononcée à son encontre). Les Azzurri se verront sanctionnés d’une suspension de toute activité sportive respectivement de dix et sept mois.

Si depuis, les deux milieux ont retrouvé les terrains et peu à peu leur meilleur niveau, cette sombre affaire est encore loin d’être totalement élucidée. En effet, de nouvelles informations sont sorties ces derniers jours, remettant encore une pièce dans la machine à sous. Avec les révélations provenant des écoutes téléphoniques et des témoignages (notamment) de Tonali et de Fagioli, les enquêteurs ont ainsi pu se rendre compte de l’étendue de l’affaire, dans laquelle dix autres sportifs seraient impliqués : Alessandro Florenzi, Federico Gatti, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Ángel Di María, Samuele Ricci, Mattia Perin, Leandro Paredes, Nicolò Zaniolo et le tennisman Matteo Gigante.…

Le compte-rendu du parquet de Milan a été rapporté par La Repubblica et d’autres médias italiens. So Foot a pu en consulter une partie, comme indiqué dans l’article.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com