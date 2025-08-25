Les Rennais ont du jouer avec les anciennes chaussettes de Lorient
On a enfin une explication à la catastrophique performance Rennaise.
Ce week-end était clairement à oublier pour les joueurs (et supporters) du Stade rennais. En déplacement à Lorient ce dimanche, les Bretons se sont mangés pas moins quatre buts après avoir écopé de deux cartons rouges au bout de dix minutes de jeu : une statistique tout simplement jamais vue en Ligue 1 depuis qu’Opta suit le championnat. Autre fait de jeu assez rare : les Rennais ont dû jouer le match avec les chaussettes de leur adversaire , rapporte Ici Armorique.…
ARM pour SOFOOT.com
