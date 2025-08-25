Le Real Madrid est le club européen qui paye le mieux ses joueurs
Money, money, money.
Avec un salaire annuel moyen de 11,2 millions d’euros par joueur pour la saison 2025-2026, le Real Madrid est de loin le club européen qui paye le mieux selon les sites spécialisés Betideas et Capology data . Si ce chiffre est en légère baisse, il serait tout de même 60 % supérieur à la plupart des autres grands clubs du Vieux Continent. …
TM pour SOFOOT.com
