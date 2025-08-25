 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Real Madrid est le club européen qui paye le mieux ses joueurs
information fournie par So Foot 25/08/2025 à 18:16

Le Real Madrid est le club européen qui paye le mieux ses joueurs

Le Real Madrid est le club européen qui paye le mieux ses joueurs

Money, money, money.

Avec un salaire annuel moyen de 11,2 millions d’euros par joueur pour la saison 2025-2026, le Real Madrid est de loin le club européen qui paye le mieux selon les sites spécialisés Betideas et Capology data . Si ce chiffre est en légère baisse, il serait tout de même 60 % supérieur à la plupart des autres grands clubs du Vieux Continent.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Rennais ont du jouer avec les anciennes chaussettes de Lorient
    Les Rennais ont du jouer avec les anciennes chaussettes de Lorient
    information fournie par So Foot 25.08.2025 18:12 

    On a enfin une explication à la catastrophique performance Rennaise. Ce week-end était clairement à oublier pour les joueurs (et supporters) du Stade rennais. En déplacement à Lorient ce dimanche, les Bretons se sont mangés pas moins quatre buts après avoir écopé ... Lire la suite

  • Maxence Lacroix paye sa tournée à 800 supporters de Crystal Palace
    Maxence Lacroix paye sa tournée à 800 supporters de Crystal Palace
    information fournie par So Foot 25.08.2025 18:07 

    On dit merci Maxence. Offrir un nul terne lors de la deuxième journée de Premier League ? Classique. Offrir une tournée de softs à tout un bloc de tribune pour faire oublier l’ennui ? Moins banal. Ce dimanche, Selhurst Park n’a pas vibré plus que ça devant le nul ... Lire la suite

  • Un ancien lyonnais prend le chemin de Marseille
    Un ancien lyonnais prend le chemin de Marseille
    information fournie par So Foot 25.08.2025 17:41 

    Emers’OM. D’après les informations de RMC Sport de ce lundi, l’Olympique de Marseille serait en train de conclure un accord avec Emerson Palmieri pour un contrat de deux ans. À West Ham depuis 2022, le latéral gauche était absent du groupe de Graham Potter lors ... Lire la suite

  • Rasmus Højlund a des touches en Italie
    Rasmus Højlund a des touches en Italie
    information fournie par So Foot 25.08.2025 16:47 

    Quel Erasmus pour Rasmus ? Mis au placard à Manchester United, Rasmus Højlund est parti pour faire son retour en Serie A après deux saisons en Angleterre (26 buts en 95 apparitions). Le Danois révélé à l’Atalanta est pisté de près par Naples , notamment depuis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank