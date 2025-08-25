Maxence Lacroix paye sa tournée à 800 supporters de Crystal Palace
On dit merci Maxence.
Offrir un nul terne lors de la deuxième journée de Premier League ? Classique. Offrir une tournée de softs à tout un bloc de tribune pour faire oublier l’ennui ? Moins banal. Ce dimanche, Selhurst Park n’a pas vibré plus que ça devant le nul entre Crystal Palace et Nottingham Forest (1-1). Mais pour 800 spectateurs assis pile au rang 5 , cette rencontre avait une saveur particulière : le défenseur français, Maxence Lacroix , porteur du numéro 5, a offert une boisson non alcoolisée (coup dur pour certains) à tout son rang.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
