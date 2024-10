Pierre Wantiez : « Le FC Martigues peut exister en Ligue 2 »

Forcé de migrer hors de ses bases jusqu’à janvier en attendant la mise aux normes de son enceinte à la Ligue 2, le FC Martigues ne recevra plus au stade Vélodrome. Un mirage de seulement quatre matchs qui a - en partie - plombé les finances du plus petit budget du championnat. À la barre d’un bateau sang et or qui fera désormais escale à Gueugnon pour jouer « à domicile », Pierre Wantiez nie les rumeurs d’un dépôt de bilan. Interview d’un président en pleine tempête.

Après quatre ans à la direction générale du Havre, vous vous étiez promis de prendre votre retraite en 2022. Qu’est-ce qui vous a fait rempiler ?

La saison passée, à Sochaux, il y avait, pour moi, une obligation morale. Je suis franc-comtois, le club était menacé de disparition, donc je voulais tout donner pour contribuer à le sauver. Ici, c’est Niša Saveljić, qui est proche des actionnaires, et avec qui j’ai tissé un lien fort, qui m’a sollicité. Le FC Martigues avait besoin de quelqu’un maîtrisant bien les rouages de la gestion d’un club… et qui mette la tête dans les comptes.…

Propos recueillis par Damien Guillou pour SOFOOT.com