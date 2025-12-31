Pierre Sage vise l'équipe de France pour l'un de ses joueurs
Centre de Matthieu Udol, tête de Kylian Mbappé…
Auteur d’un début de saison tonitruant avec Lens, Udol (29 ans) peut-il rêver d’une première sélection et d’une Coupe du monde avec l’équipe de France ? Le latéral gauche ne se fixe aucune limite, et son entraîneur le suit.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer