Le Burkina deuxième, le Soudan sur la route du Sénégal
Soudan 0-2 Burkina Faso
Buts : Traoré (16 e ), Kouassi (85 e )
Cette fois, les Etalons n’ont pas attendu le temps additionnel.…
La CAF s’offre ses étrennes. Un peu trop virulent à l’égard de l’arbitrage contre l’Algérie , Bertrand Traoré a été rattrapé par la patrouille. L’attaquant du Burkina Faso a été puni par la CAF d’une amende de 10 000 dollars . « Les arbitres gâchent le jeu. Comme ... Lire la suite
La bataille des Gones. Le match opposant le Neom d’Alexandre Lacazette au Al-Ittihad de Karim Benzema a tourné en faveur du Ballon d’or mercredi (1-3). Le Nueve n’a pas marqué, laissant la lumière à Steven Bergwijn . Passeur sur l’ouverture du score de Roger (14 ... Lire la suite
Guinée équatoriale 1-3 Algérie Buts : Nsue (50 e ) // Belaïd (19 e ), Chaïbi (25 e ), Maza (32 e ) Les coiffeurs avaient les ciseaux affutés.… QB pour SOFOOT.com
Napoli et Højlund : un match parfait ? Le transfert définitif de Rasmus Højlund vers Naples semble presque reglé . Dans une interview publiée ce mercredi par le Corriere dello Sport, le directeur sportif Giovanni Manna a expliqué que lors du prêt de l’attaquant ... Lire la suite
