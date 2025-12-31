Benzema qui rit, Lacazette qui pleure
La bataille des Gones.
Le match opposant le Neom d’Alexandre Lacazette au Al-Ittihad de Karim Benzema a tourné en faveur du Ballon d’or mercredi (1-3). Le Nueve n’a pas marqué, laissant la lumière à Steven Bergwijn . Passeur sur l’ouverture du score de Roger (14 e ), le Néerlandais a inscrit le but de la bascule (69 e ) alors que Neom avait égalisé par Saïd Benrahma (27 e ).…
QB pour SOFOOT.com
