Theo Hernandez se régale avant le réveillon
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 21:06

Vous êtes au champagne ?

Theo Hernandez, lui, en est aux patates. Le latéral français a finit l’année sur une jolie note en marquant un doublé contre Al Kholood (1-3). D’abord d’une volée du gauche , de près, pour reprendre le ballon repoussé par le gardien (62 e ), puis d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (84 e ). Sergej Milinković-Savić a inscrit l’autre but du match du côté d’Al-Hilal. Hernandez a déjà marqué sept fois depuis ses débuts avec le club saoudien en septembre. Avec ce succès, facilité par le carton rouge du milieu adverse Abdulrahman Al Dawsari (37 e ), Al-Hilal revient à deux petits points du leader Al-Nassr, qui a perdu des plumes mardi.…

QB pour SOFOOT.com

