La CAF sanctionne Bertrand Traoré
La CAF s’offre ses étrennes.
Un peu trop virulent à l’égard de l’arbitrage contre l’Algérie , Bertrand Traoré a été rattrapé par la patrouille. L’attaquant du Burkina Faso a été puni par la CAF d’une amende de 10 000 dollars . « Les arbitres gâchent le jeu. Comme par hasard, quand c’est l’Algérie, il confirme le penalty… C’est dommage pour le football africain. Il y a des beaux stades, des bons supporters mais les arbitres niquent le match » , avait-il lâché après la défaite des Etalons sur beIN Sports.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
