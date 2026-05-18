Football-Lille qualifié en Ligue des champions, l'OM sauve l'Europe, Nice barragiste

Ligue 1 - Olympique Lyonnais - RC Lens

La Ligue 1 a livré dimanche ses ultimes enseignements lors ‌de la 34e et dernière journée du championnat, à l'issue de laquelle Lille a assuré sa place en Ligue des champions tandis ​que l'Olympique lyonnais devra passer par les qualifications pour la disputer et que l'OGC Nice défiera Saint-Étienne pour tenter de se maintenir dans l'élite.

Dans un duel décisif pour les places européennes, l'Olympique de Marseille a battu le Stade rennais (3-1) pour s'assurer la cinquième place, qualificative pour ​la Ligue Europa (C3), tandis que le club breton est qualifié pour les barrages de la Ligue Conférence (C4).

Hormis le Paris Saint-Germain, surpris au Paris FC (2-1), et le RC Lens, vainqueur ​à Lyon (4-0), déjà assurés respectivement de la première et de la deuxième ⁠place, le suspense était total pour l'attribution des places européennes.

À la lutte pour la qualification en Ligue des champions, Lille ‌et Lyon ont chacun été battus. Le club nordiste s'est incliné à domicile contre Auxerre (2-0) mais l'OL, écrasé par Lens, n'en a pas profité.

Troisième, le LOSC est assuré de disputer la phase de ligue de C1 ​la saison prochaine alors que l'OL devra passer ‌deux tours de qualification pour y participer.

Derrière, le Stade rennais n'a pas non plus profité des ⁠faux pas de ses concurrents pour se qualifier en Ligue des champions. Les Bretons ont perdu un match décisif au Vélodrome face à l'OM.

Les Marseillais ont sauvé un strapontin européen grâce à leur cinquième place et disputeront la Ligue Europa la saison prochaine. Les Bretons, ⁠sixièmes, joueront les barrages de ‌la Ligue Conférence.

Les Rouge et Noir peuvent cependant espérer disputer la Ligue Europa en cas de victoire de ⁠Lens face à Nice, vendredi prochain, en finale de Coupe de France. Cela ferait aussi les affaires de Monaco, battu à Strasbourg (5-4), ‌qui bénéficierait alors d'un ticket pour les barrages de la C4 avec sa septième place.

Dans la lutte pour le maintien, ⁠l'OGC Nice n'a pas réussi à s'extirper de la 16e place, synonyme de barrage en ⁠match aller-retour contre Saint-Étienne. Les Aiglons, ‌qui n'ont plus évolué en Ligue 2 depuis 2002, ont été tenus en échec par Metz (0-0), déjà relégué avant cette dernière journée ​comme le FC Nantes.

Quelques minutes après la fin des matches, la Ligue ‌de football professionnel (LFP) a annoncé la modification des dates du barrage entre Nice et Saint-Étienne en raison de la présence du club azuréen en finale de la Coupe ​de France. Le match aller aura lieu le 26 mai à Saint-Étienne et le retour le 29 mai à Nice.

Le match entre Nantes et Toulouse a par ailleurs été interrompu définitivement après une vingtaine de minutes en raison d'un envahissement du terrain et de ⁠jets de fumigènes par des supporteurs nantais.

"Les scènes de violence survenues il y a quelques minutes lors du match FC Nantes - Toulouse FC sont inacceptables et n’ont absolument rien à faire dans le sport ni dans notre République", a réagi la ministre des Sports Marina Ferrari dans une déclaration. "Je condamne avec la plus grande fermeté ces agissements."

"Chacun devra prendre ses responsabilités pour permettre l'identification des auteurs de ces violences qui devront être sanctionnés avec la plus grande sévérité."

Des supporteurs niçois ont également envahi la pelouse de l'Allianz Riviera après le ​coup de sifflet final.

(Rédigé par Vincent Daheron)