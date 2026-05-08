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Mezian Mesloub a fait tomber le record d'Axel Ngando en Ligue 1
information fournie par So Foot 08/05/2026 à 23:41

Mezian Mesloub a fait tomber le record d'Axel Ngando en Ligue 1

Mezian Mesloub a fait tomber le record d'Axel Ngando en Ligue 1

Pas l’temps, faut marquer. Rien à voir avec Faf Larage et l’emblématique générique de Prison Break (arrêtez-vous à la saison 2, à la rigueur), c’est ce qu’a fait comprendre Mezian Wesloub en marquant 18 secondes après son entrée en jeu à Bollaert pour sa grande première en Ligue 1, ce vendredi soir contre Nantes.

Il fait mieux que Bammou et Chevantón

Le fils de Walid, 16 ans au compteur, a fait tomber un record détendu par Axel Ngando depuis 2013. À l’époque, le joueur formé au Stade rennais avait fait trembler les filets après 19 secondes passées sur la pelouse du Moustoir, où il avait arraché un match nul 2-2 contre Lorient. Il faudra maintenant être encore plus costaud pour détrôner Mezian.…

CG pour SOFOOT.com

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