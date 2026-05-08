Le désarroi de Vahid Halilhodžić après la relégation du FC Nantes

Des images qui font peine à voir. Invité à réagir au micro du diffuseur après la défaite du FC Nantes à Lens ce vendredi (1-0), l’entraineur des Canaris Vahid Halilhodžić est apparu extrêmement marqu é. Toujours suspendu et spectateur du match des siens depuis la tribune, comme c’était déjà le cas la semaine dernière face à l’OM, le technicien franco-bosnien n’a pas eu le coeur a réagir auprès de Guillaume Hoarau et consorts. « Je suis tellement triste… Je ne peux pas vous parler » , a-t-il notamment déclaré, la mine déconfite.

🎙️ « Je suis tellement triste… Je ne peux pas vous parler »…

FG pour SOFOOT.com