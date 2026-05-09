Anthony Lopes : « On ferme sa gueule, on se douche et on rentre chez nous »

Anthony Lopes : « On ferme sa gueule, on se douche et on rentre chez nous »

Sans gants. Le couperet est tombé pour le FC Nantes, qui n’aura pas réussi à s’accorder une dernière chance de sauver sa place en Ligue 1, en s’inclinant ce vendredi soir sur la pelouse de Lens (1-0). Quatorze ans après avoir fait son retour dans l’élite, le FCN va donc retrouver la deuxième division.

« Un sentiment de honte »

« Il n’y a pas de mots, se désolait Anthony Lopes en zone mixte dans des propos rapportés par La Chaîne L’Equipe. On a dit que le maintien ne se jouait pas aujourd’hui, d’accord, c’est certainement ça, mais on devait se laisser le pouvoir de dire que ça pouvait aussi se jouer à la dernière journée. Sauf que voilà, on fait le match qu’il faut, mais on doit être beaucoup mieux sur des choix, c’est comme ça. »…

CG pour SOFOOT.com