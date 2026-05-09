Anthony Lopes : « On ferme sa gueule, on se douche et on rentre chez nous »
Sans gants. Le couperet est tombé pour le FC Nantes, qui n’aura pas réussi à s’accorder une dernière chance de sauver sa place en Ligue 1, en s’inclinant ce vendredi soir sur la pelouse de Lens (1-0). Quatorze ans après avoir fait son retour dans l’élite, le FCN va donc retrouver la deuxième division.
« Un sentiment de honte »
« Il n’y a pas de mots, se désolait Anthony Lopes en zone mixte dans des propos rapportés par La Chaîne L’Equipe. On a dit que le maintien ne se jouait pas aujourd’hui, d’accord, c’est certainement ça, mais on devait se laisser le pouvoir de dire que ça pouvait aussi se jouer à la dernière journée. Sauf que voilà, on fait le match qu’il faut, mais on doit être beaucoup mieux sur des choix, c’est comme ça. »…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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