Pierre Sage : « Le geste de Fonseca ? Je le trouve assez fou »

Le plus Sage d’entre nous.

Même s’il reconnaît qu’il aurait bien voulu, Pierre Sage ne fera pas son grand retour sur le banc de l’Olympique lyonnais après la très lourde suspension infligée à Paulo Fonseca . Un geste sur lequel le chouchou des Gones a été interrogé ce dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club. « Vous me demandez mon avis sur son geste, je le trouve assez fou. J’ai joué deux fois contre l’équipe de Fonseca, il n’a jamais eu mot plus haut que l’autre. La durée de la sanction est très lourde , a-t-il jugé. Malgré tout, on a un devoir d’exemplarité, le message qu’on fait passer aux éducateurs dans ces moments-là doit être meilleur et ce qui se passe après doit être à la hauteur des besoins car tout le monde a besoin de comprendre. » …

TB pour SOFOOT.com