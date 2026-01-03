Pierre Sage : « Je reste sur ma faim »
Il fait la fine bouche, sans mauvais jeu de mots.
Suite à la large victoire de Lens à Toulouse lors de la dix-septième journée de Ligue 1, qui permet au leader du classement d’être champion d’automne, Pierre Sage s’est montré un peu gourmand . « Je reste sur ma faim, dans notre façon de gérer notre supériorité numérique en première période » , a en effet regretté l’entraîneur des Sang et or, en conférence de presse.…
FC pour SOFOOT.com
